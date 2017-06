Instagram: conoce a la sexy morocha Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner

Jordyn Woods nació el 23 de setiembre de 1997 y es considerada como una de las modelos curvy más famosas del mundo. Es toda una celebridad en el ciberespacio gracias a su amistad con Kylie Jenner, a tal punto que cuenta con más de 3 millones de followers en Instagram.

¿Cuál fue el motivo por el que la mejor amiga de Kylie Jenner se volvió modelo? Resulta que Jordyn Woods siempre quiso poner su granito de arena en la industria del modelaje para tallas grande.

Una publicación compartida de HEIR JORDYN (@jordynwoods) el 25 de May de 2017 a la(s) 11:14 PDT

“Siempre he sabido que quiero ayudar a la mayor cantidad de personas que me sea posible, y siento que el modelaje es una forma grandiosa de enseñarle a las chicas que no tienes que verte de una forma en particular, sólo tienes que ser confiada y saber exactamente quién eres, porque una de las mejores cosas que se nos dio fue la individualidad”, comentó para Teen Vogue la mejor amiga de Kylie Jenner en su debut como modelo; es decir, hace dos años.

“Para mí, formar parte del movimiento positivity es hermoso porque por naturaleza soy muy curvy y siento que jamás tendré una talla 0. Y hay mucha gente allá fuera como yo, y justo ahora la industria está creciendo mucho porque la gente está comenzando a darse cuenta de que somos cool y que la mayoría de las personas no son tan delgadas. Espero ser una gran parte de esto”, agregó Jordyn Woods en esa ocasión.

Una publicación compartida de HEIR JORDYN (@jordynwoods) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Sin duda alguna, Jordyn Woods goza de popularidad, fama y éxito por su lazo con el clan Kardashian. La morocha ha protagonizado más de una campaña promocional de las diferentes marcas de Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner.