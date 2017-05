Kylie Jenner exhibe todos sus atributos en Instagram con atrevido vestido

¡Dejó a todos con la boca abierta! Kylie Jenner utilizó su perfil de Instagram para promocionar su nueva colección de ropa Kendall + Kylie. La celebridad publicó un video en el que se le ve en un auto clásico amarillo, utilizando un sexy vestido negro, ceñido al cuerpo y el cual tenía tenía un escote con el que dejó poco a la imaginación.

Eso no es todo, en las imágenes, las cuales son virales en Instagram, vemos a Kylie Jenner con su melena larga, suelta y como accesorios utilizó unos pendientes de diamante, cada uno pegado a la oreja.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 22 de May de 2017 a la(s) 8:01 PDT

Cabe mencionar que la colección Kendall + Kylie, incluye prendas al estilo de las hermanas Kylie Jenner y Kendall Jenner. Por ejemplo, hay vestidos ajustado que resaltan las curvas puerto, como también el tipo de ropa que usa Kendall; es decir, con un estilo bohemio.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 22 de May de 2017 a la(s) 3:32 PDT

Sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.