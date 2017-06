Kylie Jenner exhibe su derrier en Instagram al mismo estilo de Kim Kardashian

Kylie Jenner elevó la temperatura en el ciberespacio. ¿Qué ocurrió con la modelo? Resulta que utilizó su perfil de Instagram para compartir una fotografía en la que exhibió su derrier, al mismo estilo de su hermana Kim Kardashian. Como era de esperarse, la captura se hizo viral y superó los 3 millones de likes.

En la imagen, vemos a Kylie Jenner mostrando toda su anatomía en una sexy lencería negra. La celebridad está recostada en una cama mientras observa a la cámara con mucha sensualidad. La captura de Instagram no tiene leyenda; sin embargo, cuenta con más de 250 mil comentarios.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 1:06 PDT

Recordemos que Kylie Jenner es una de las celebridades más influyentes de los últimos años. Esto puede comprobarse en su perfil de Instagram, donde tiene más de 94 millones de seguidores, quienes están pendientes a las publicaciones que realiza la celebridad día tras día.

Biografía de Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.