Kylie Jenner conquistó Instagram con estas 10 sensuales poses de alto calibre

Kylie Jenner es una de las celebridades más populares en Instagram. ¿Cuál es el motivo? Resulta que ella tiene la costumbre de exhibir toda su figura en esta red social; además, brinda importantes consejos de moda, los cuales sirven a la mayoría de las cibernautas que la siguen.

¿Cuántos followers tiene Kylie Jenner en Instagram? Actualmente tiene más de 95 millones de seguidores y la tendencia es que esta cifra aumente a tal punto que a fin de año ya tendría cerca de 100 milones de fanáticos, al igual que su hermana Kim Kardashian.

Cabe mencionar que Kylie Jenner también utiliza su propia imagen para publicitar su propia línea de ropa y cosméticos. La celebridad realiza sensuales poses con las cuales no solo resalta su figura sino también sus distintos productos.

Biografía de Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.