¿Kylie Jenner besando a una mujer? Este video se ha vuelto viral en Instagram

¡En boca de todos! Kylie Jenner vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que publicara en su perfil de Instagram un video en el que se le ve besándose con otra mujer. El video se hizo viral a las pocas horas de su publicación y ya superó los 5 millones de reproducciones.

¿Donde ocurrió esto? Pues Kylie Jenner estaba disfrutando de una noche inolvidable junto a su mejor amiga Anastasia Karanikolaou, quien cumplía años. La modelo utilizó un vestido color piel, el cual dejaba poco a la imaginación. Ambas decidieron besarse en honor a la vida.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 8:46 PDT

Todo sobre Kylie Jenner

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.