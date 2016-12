Kylie Jenner: asistente cuenta detalles íntimos de la modelo

Trabajar con Kylie Jenner no es tarea fácil. Así lo dio a conocer Victoria Villarroel Gamero, asistente de la exuberante modelo.

De natal Venezuela, la asistente de la modelo contó algunos detalles de su vida privada y de lo que significa trabajar al lado de las Kardashian.

“Me gustaría ver a Kylie (en Jenner Communications) todo el tiempo, porque eran las oficinas de su mamá. Guardé mi número de teléfono como ‘Victoria the Princess’. Tenía mucha confianza en mí misma en ese entonces, y luego de la forma más inesperada, hace un año regresé y estaba buscando trabajo y ella (Kylie) me contrató. Todavía me tiene como Victoria the Princess”, explicó la venezolana, explicó para la web de la modelo.

Victoria Villarroel Gamero contó cómo fue su primer día de trabajo al lado de Kylie Jenner.

“Caminé hacia dentro de su casa y fue raro, porque tu primer día siempre te da miedo […] Así que caminé y recuerdo que ella se acababa de despertar y la vi bajando las escaleras, y alguien le dijo: ‘Hey Kylie, ella es Victoria, tu nueva asistente’. Y yo solo dije: ‘Hey’, y ella me miró, me dijo algo y yo no lo pude entender. Estaba como: ‘¿Qué quieres decir?’. No podía entenderle, ella me lo dijo tres veces. Me sentí muy frustrada. Así que genial primera impresión”

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 12:17 PST

Desde entonces, Victoria inició como la encargada de que Kylie Jenner. Al principio le mandaron a hacer las compras, luego a mandar a los autos a mantenimiento y concentrarse más en la vida personal de la modelo.

“Para ser una asistente personal tienes que estar 24/7. Siempre estoy abierta. Ella me llama a las 2 de la mañana, y respondo. No tengo horas establecidas. Es más bien como cuando el deber llama”.