Kristen Stewart se apoderó de Cannes 2017 con este atuendo nada glamuroso

Kristen Stewart, quien, además de mostrar su nuevo look con pelo corto y platinado, sorprendió a más de uno con su vestimenta en el Festival de Cannes 2017.

La protagonista de la saga “Crepúsculo” utilizó un atuendo muy sencillo para este tipo de eventos, destacando entre el resto de las celebridades que desfilaron por la alfombra roja.

Cabe mencionar que Kristen Stewart llegó al Festival de Cannes para estrenarse como directora con el corto “Come Swim”, que ella describe como “un díptico medio impresionista”.

#Redcarpet and introduction of the first short film of Kristen Stewart : Come Swim (Viens nager) #Cannes2017 pic.twitter.com/RXJTvRipts