Kristen Stewart: “Donald está obsesionado conmigo”

La actriz Kristen Stewart, protagonista de la saga Crepúsculo, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba “obsesionado” con ella en el 2012, pues en ese entonces publicó una serie de tuits atacándola por haberle sido infiel a Robert Pattinson.

“Todos saben que tengo razón. Robert Pattinson debería dejar a Kristen Stewart. En unos años, él me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert”, escribió el magnate en su momento, pero la actriz no les dio mayor importancia a sus palabras.

Consultada por la revista Variety al respecto, Kristen contó: “Estaba enojado conmigo hace algunos años, muy obsesionado conmigo hace algunos años. Una locura”. “Ni siquiera puedo entenderlo. Literalmente, no puedo entenderlo. Es un concepto tan lejano que no quiero creer que realmente esté sucediendo. Es una locura… En ese momento él era algo así como una estrella de reality. No tenía ninguna referencia de él. Para mí no significaba nada… cuando una persona me recordó ese tuit me dije ‘Oh mi Dios, es verdad’”, confesó la actriz.