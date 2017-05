Kourtney Kardashian se desnuda y causa revuelo en Instagram

Kourtney Kardashian, hermana de la reconocida Kim Kardashian, elevó la temperatura de todo Instagram. Resulta que la celebridad posó desnuda en Costa Rica para uno de los capítulos del reality Keeping Up With The Kardashians. El encargado de capturar estos momentos fue el fotógrafo Mike Rosenthal, engreído del clan Kardashian.

Hasta el momento se desconoce el resultado final de esta sesión fotográfica; sin embargo, ya podemos ver un adelanto en el Instagram de Kourtney Kardashian e incluso en el canal de YouTube de E! Entertainment, cadena que emite el reality “Keeping Up With The Kardashians”.

¿Qué podemos ver en el adelanto del reality del clan Kardashian? Se mostró el backstage de la sesión de Kourtney Kardashian e incluso las reacciones de Kim Kardashian y Kylie Jenner al ver a Kourtney sin ropa. ¿Qué dijo Kylie? Aseguró que estaba celosa de la figura de su hermana.

Por otro lado, hace unos días Kourtney Kardashian reveló en “Keeping Up With The Kardashians” su secreto para lucir espectacular a los 38 años. “No es difícil de implementar porque hay un montón de otro tipo de leches vegetales y quesos, lo más complicado es el gluten, pero encontré algunas panaderías que incluso hacen galletitas de chocolate sin gluten. A mis hijos les encantan”, dijo.