Kourtney Kardashian remece Instagram al compartir esta infartante foto de su derrier

Kourtney Kardashian enloqueció a sus seguidores en Instagram al compartir esta infartante foto de su derrier. La socialité se encuentra en Puerto Rico disfrutando de las paradisíacas playas.

Utilizando un traje de baño animal print, la guapa Kardashian deja poco para la imaginación de sus fieles fanáticos, quien al ver esta imagen no dejaron de elogiarla.

“This is how we do it down in Puerto Rico (así es como lo hacemos en Puerto Rico)”, escribió acompañando la imagen en la que se aprecia el mar y las palmeras de fondo.

Cabe mencionar que esta imagen alcanzó los 1.592.215 ‘Me gusta’ y se convirtió en la favorita de los seguidores de Kourtney Kardashian. No cabe duda que la hermana de Kim, sabe cómo consentir a sus fanáticos.

Lo que queda claro con la publicación de la modelo, es que a sus 38 años, y con tres hijos mantiene una figura de infarto, con la que hace suspirar a sus miles de fanáticos. Kourtney nació en Los Ángeles. Es la hija de Robert Kardashian y Kris Jenner, la mayor de cuatro hermanos.