Kirsten Dunst: “Es el momento de tener bebés y relajarme”

¡Quiere ser madre! Kirsten Dunst en una reciente entrevista reveló que siente que llegó el momento en el que desea convertirse en madre.

“Estoy en un punto de mi vida en el que me he dado cuenta de que llevo trabajando desde que tenía 3 años. Es el momento de tener bebés y relajarme “, se ha sincerado a la edición inglesa de la revista Marie Claire.

Asimismo, Kirsten Dunst confesó que nunca antes se había planteado forma una familia hasta que se convirtió madrina de Lily, la hija de su mejor amiga Molly, quien despertó en ella un sentimiento desconocido.

“No era una de esas personas que gritaban ‘¡quiero un bebé!’ hasta que nació mi ahijada. La quiero mucho. Ese tipo de amor es… no puedes experimentarlo a no ser que tengas un hijo. Anoche la acosté y cuando hoy se ha levantado le ha preguntado a su madre: ‘¿Dónde está Kiki?’. Me encanta ese tipo de amor. Eso es lo que yo quiero”, comentó.