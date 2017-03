Kim Kardashian y 10 fotos de Instagram en las que no usó ropa interior

Kim Kardashian se caracteriza por ser una de las celebridades más controvertidas en las redes sociales. Tan solo basta con mirar las fotografías que comparte en su Instragram para darse cuenta que gusta elevar la temperatura al mostrar más de la cuenta, a tal punto que en más de una ocasión ha estado al borde de ser censurada.

¿Cuáles son las fotos más polémicas que ha publicado Kim Kardashian en Instagram? La respuesta es sencilla. Aquellas en las que no utilizó ropa interior y se exhibió al natural. Estas capturas han sido tan comentadas en esta red social que se hicieron virales a las pocas horas de su publicación.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 12:33 PDT

Recordemos que Kim Kardashian es dueña de una infartante figura y no duda en sacar su lado más sexy para engreír a los millones de followers que tiene en Instagram, red social que podría censurarla en cualquier momento puesto que en más de una ocasión ha publicado imágenes con alto contenido sensual.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.