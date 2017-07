Kim Kardashian: su doble rusa se graba, muestra más de la cuenta y todo Instagram explota

Anastasiya Kvitko, conocida en el mundo de Instagram como la doble rusa de Kim Kardashian, dejó a todos los cibernautas con la boca abierta. ¿Qué hizo ahora? Resulta que la voluptuosa modelo mostró toda su anatomía en un candente video, el cual forma parte del backstage de una reciente sesión fotográfica.

El video que subió la doble de Kim Kardashian tiene cerca de medio millón de reproducciones en Instagram; además, cuenta con más de mil comentarios, los cuales la llenan de elogios gracias a toda su sensualidad.

Una publicación compartida de Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 7:44 PDT

Sin duda alguna, Anastasiya Kvitko se ha convertido en toda una celebridad en Instagram gracias a su gran parecido con Kim Kardashian. La rusa es tan popular en esta red social que hoy en día tiene más de 6 millones de followers.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.