Kim Kardashian: su doble rusa remece Instagram por culpa de su atrevido vestido

Anastasiya Kvitko, más conocida en la Internet como la doble rusa de Kim Kardashian, está dando que hablar. ¿Qué pasó con la modelo? Resulta que utilizó su perfil de Instagram para publicar un video en el que muestra más de la cuenta.

Así es, la doble de Kim Kardashian exhibió su derrier puesto que su vestido era demasiado corto. Pero eso no es todo, también mostró parte de la espalda debido a que su traje tenía un escote largo en la parte de atrás.

Sin duda alguna, Anastasiya Kvitko siempre dará que hablar en Instagram gracias a las infartantes imágenes que sube día a día. En la red social de la doble de Kim Kardashian podrás encontrar fotos de ella haciendo topless, en bikini e incluso algunos belfies.

Cabe mencionar que la popularidad de la doble rusa de Kim Kardashian es tan grande que está cerca de superar los 6 millones de followers en Instagram, algo que es completamente difícil si no eres una figura reconocida a nivel mundial.

Por otro lado, Anastasiya Kvitko asegura que está por encima de Kim Kardashian puesto que todos sus atributos son naturales. Esto ha generado una gran controversia en Instagram, lo cual le ha servido a esta muchacha para que su popularidad crezca a pasos agigantados.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.