Kim Kardashian: ¿su derrier podría evitar que te ahogues? Aquí la respuesta

¡El colmo! Kim Kardashian vuelve a estar en boca de todos. ¿Cuál es el motivo? Resulta que la socialité, a través del portal Kimoji, ha puesto en venta un flotador en forma de su derrier. ¿Cuánto cuesta es producto? Nada más y nada menos que la suma de 98 dólares.

Cabe mencionar que el merchandising que ha puesto en venta Kim Kardashian todavía no está disponible; sin embargo, ya puedes reservarlo. ¿Cuándo llegará a tus manos? Se estima que el flotador en forma de derrier será entregado a partir de junio.

Recordemos que la cola de Kim Kardashian es una de las más conocidas a nivel mundial. Este atributo de la celebridad le ha servido para hacerse popular en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene más de 97 millones de followers.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 11:03 PDT

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.

Tiene dos hijos en común con su esposo el rapero Kanye West, North (nacida el 15 de junio de 2013) y Saint (nacido el 5 de diciembre de 2015).