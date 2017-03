Kim Kardashian se someterá a esta dolorosa cirugía para embarazarse

¡Insólito! En el reciente adelanto de Keeping Up With The Kardashians, la propia Kim Kardashian confesó que se someterá a una riesgosa operación para quedar embarazada por tercera vez. La socialité quiere que sus pequeños tengan un hermanito más por lo que tendrá que someterse a ciertos exámenes.

“Tengo que reparar mi útero porque decidí que intentaré tener un bebé más”, dice Kim Kardashian durante una cena familiar. “Dios mío, creí que ya estabas lista”, respondió su hermana Kendall Jenner.

Por su parte, Khloé Kardashian quería más detalles. ¿Qué tipo de cirugía te harás?”, preguntó. “Tengo que operarme el útero para reparar un hoyo, necesitan limpiarlo, además de piel cicatrizada. He pasado por partos tan difíciles que los doctores no creen que es seguro que yo conciba otra vez. Esta cirugía es mi último recurso”, contestó Kim Kardashian.