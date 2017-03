Kim Kardashian rompe en llanto y cuenta detalles ocultos de su asalto en París

Kim Kardashian sigue viviendo momentos muy tensos tras el asalto que sufrió en París hace unos meses. A pesar de que la policía está a punto de descubrir a los malhechores, la socialité no supera este trauma.

Durante su programa ‘Keeping Up with the Kardashian’ Kim contó las sensaciones que vivió durante este inesperado suceso, tanto a sus hermanas Kourtney y Khloé como a todos los espectadores del popular espacio televisivo.

“Me pidieron dinero y les dije que no tenía nada de efectivo. Así que me arrastraron hasta el pasillo de arriba. Fue ahí cuando vi que llevaban una pistola, la vi con mis propios ojos. No podía dejar de mirarla [la pistola] y tampoco podía dejar de mirar el final de la escalera”, reveló.

Al revelar este suceso, las hermanas de Kim Kardashian, aseguran que es muy buena terapia volver a este reality, ya que le permite liberarse de esos malos recuerdos.

“Cuando empezamos a grabar la nueva temporada y retomamos nuestras vidas cotidianas, evidentemente Kim tenía que estar aquí porque pasa la mayor parte de su tiempo con nosotros. Y creo que le ha venido muy bien, está siendo algo terapéutico para ella porque así puede sacarse de dentro todos sus miedos. Explicarnos lo que ocurrió nos ayuda a todos a entender mejor lo que vivió y a ella le sirve para aprender a sobrellevarlo”, indicó.

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus