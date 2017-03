Kim Kardashian: no creerás cómo reaccionó al ver sus fotos del pasado

Kim Kardashian prefirió restar importancia a los comentarios y burlas sobre su apariencia del pasado. Ante esto, decidió unirse a la ironía y reírse de esas fotografías que ella misma compartió en su cuenta de Snapchat.

No cabe duda que la apariencia va cambiando con el pasó de los años. Así lo demostró la soacialité al hacer algunas comparaciones de su “antes y después”, y no creerás lo que dijo.

En la primera imagen que compartió Kim Kardashian escribió “Esperen, ¿quién ha visto esto? La foto de la izquierda tiene Photoshop. Ese no es mi pelo, no son mis cejas, ni mis lentes”, indicando que esta imagen no es la original.

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 12:07 PDT

Sin embargo, aquí no acabó su sentido del humor y siguió mofándose de estos cambios tan radicales que tenido. “No está mucho mejor, pero esta es la foto que alteraron con Photoshop”.

No cabe duda que Kim Kardashian ha demostrado que su actitud ha cambiado, ya que ahora muestra una actitud mucho más relajada, más tranquila y sobre todo más paciente.

Cabe mencionar que en el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 12:11 PDT

Mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus