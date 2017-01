Kim Kardashian: Nick Cannon enfurecerá a la socialité con esta imagen del recuerdo

Nick Cannon, presentador de America’s Got Talent, no dudó ni un segundo en compartir una fotografía del recuerdo, donde aparece muy feliz al lado de Kim Kardashian. Como se recuerda, la pareja tuvo un romance por largo tiempo en el 2006.

“#tbt Whoa!!!”, escribió Nick en la imagen donde se le puede ver junto a la guapa socialité y exnovia, Paris Hilton y Lil ‘Kim.

Muchos de sus seguidores quedaron asombrados por la imagen, ya que se ve a una Kim Kardashian bastante cambiada. Sin duda alguna con el pasar del tiempo se ha convertido mucho más glamurosa.

Hace tres meses Kim Kardashian sufrió de un robo en París; sin embargo, no brindó declaraciones a la prensa, por el contrario, se alejó de las redes sociales y entrevistas.

En un video promocional de la nueva temporada de “Keeping Up With the Kardashians”, la estrella de televisión recuerda la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola a la terrible pesadilla.

“Me iban a disparar en la espalda”, cuenta Kardashian a sus hermanas Khloé y Kourtney . “No hay forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso”, se le escucha decir en el video promocional de la serie.