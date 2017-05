Kim Kardashian muy preocupada tras atentando en concierto de Ariana Grande

Tras atentado en concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester, la socialité Kim Kardashian se mostró muy preocupada y escribió varios mensajes en Twitter.

“Estoy orando para todos en Manchester. Esto realmente no tiene sentido y me rompe el corazón”, fue uno de los mensajes de Kim Kardashian.

Además, Kim mostró su lado maternal ante lamentable situación. “No puedo imaginar el miedo y la agonía que deben estar pasando estos padres a través de la búsqueda de sus hijos”, agregó.

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking.

I can't imagine the fear and agony these parents must be going through searching for their kids