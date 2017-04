17 de abril del 2017 - 19:22

Kim Kardashian: mira el antes y después de la bomba sexy y sus hermanas

Kim Kardashian nació en Los Ángeles un 21 de octubre de 1980. Es modelo y estrella estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians. Su fama aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

Sin embargo, ellas no son las únicas que se roban suspiros y cuentan con una gama de seguidores. Sus hermanas también corren con la misma suerte.

Kimberly Noel Kardashian es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, quien es su mánager. Tiene tres hermanos Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos mediohermanas por parte de su madre Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Todas las mujeres de este clan son reconocidas como unas bombas sexys, y sin duda, fieles a sus seguidores, pues no dudan en publicar cada paso que dan en sus redes sociales, además de engreírlos con infartantes imágenes. Mira el antes y después de estas bellas féminas.