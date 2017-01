Kim Kardashian entre lágrimas recordó robo en París

¡Rompió su silencio! Hace tres meses Kim Kardashian sufrió de un robo en París; sin embargo, no brindó declaraciones a la prensa, por el contrario, se alejó de las redes sociales y entrevistas.

En un video promocional de la nueva temporada de “Keeping Up With the Kardashians”, la estrella de televisión recuerda la noche en que ladrones la sometieron a punta de pistola a la terrible pesadilla.

“Me iban a disparar en la espalda”, cuenta Kardashian a sus hermanas Khloé y Kourtney . “No hay forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso”, se le escucha decir en el video promocional de la serie.

Como se sabe “Keeping Up With the Kardashians” se dejó se grabar luego del robo de Kim Kardashian. La nueva temporada se dará a conocer en marzo.