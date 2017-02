Khloé Kardashian elevó la temperatura con este sexy bikini

Khloé Kardashian o dudó en lucir este sexy bikini y ser parte de un videoclip que dejó a más de uno con taquicardia. La socialité mostró su escultural figura y sus fanáticos no dejaron de elogiarla.

“Me sentí como una Barbie, totalmente fitness, durante la sesión de fotos con Protein World“, expresó, según DailyMail.

En el video, Khloé Kardashian aparece vestida con ropa de la década de los ochenta, con un ajustado leotardo blanco, calentadores y una chamarra verdeazul.

La menor de las Kardashian pasó por un cambio radical al bajar 15 kilos de peso, ella se puso en manos de especialistas como nutricionistas y entrenadores que lograron que alcance su meta y así bajó esos kilos de más.

Khloé Alexandra Kardashian es conocida como Khloé Kardashian, es una empresaria, presentadora y modelo. Es conocida por su aparición en los programas de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians Kourtney and Khloe Take Miami y Khloé & Lamar.

(@khloekardashian) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 8:01 PST

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus