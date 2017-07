Kendall y Kylie Jenner se enfrentan en una guerra de bikinis y embelesan a sus seguidores

Kendall y Kylie Jenner quizá son las hermanas más populares de Instagram, y es que gracias a su belleza se han convertido en las mujeres más deseadas por millones de internautas alrededor del mundo.

Las hermanas menores de las Kardashian, Kendall y Kylie Jenner no solo son famosos porque son modelos, empresarias y diseñadoras estadounidense, sino también por ser parte del reality show de la cadena E Keeping Up with the Kardashians, producido por Kris Jenner y Ryan Seacrest.

Las bellas chicas del clan Kardashian suelen elevar la temperatura de sus miles de seguidores con las candentes fotografías que suelen compartir en sus cuentas oficiales de Instagram.

Por ello, en nuestra galería te presentamos una serie de fotos donde ambas se lucen en sexys bikinis. ¿A quién prefieres tú? ¡Mira nuestra galería y decide!

Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 9 de May de 2017 a la(s) 1:39 PDT