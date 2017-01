Kendall Jenner y su contundente respuesta frente a rumores de cirugía estética

Conocido por todos que las hermanas Kardashian-Jenner son asiduas a los retoques estéticos, muchos se preguntaron si Kendall Jenner también había caído en la tentación de la cirugía. El rumor creció cuando la celebrity decidió borrar su cuenta de Instagram y reapareció semanas después llamando la atención por sus labios, más gruesos de lo habitual.

El detalle no escapó a la prensa y las especulaciones crecieron día a día. Y es que no resulta tan disparatado pensar que Kendall había tomado el mismo camino de sus hermanas. Kim Kardashian admitió pasar por el quirófano, mientras que Kylie Jenner optó por una intervención completa, es decir, trasero, labios, pecho y barbilla, según reveló su propio médico.

Sin embargo, Kendall Jenner decidió utilizar su app para acabar con los rumores y aclarar lo bien que se siente con su físico como para requerir de un retoque.

“Cuando decidí borrar mi cuenta de Instagram en noviembre, la gente empezó a decir: ‘Kendall ha eliminado su perfil para entrar en el quirófano y hacerse una reconstrucción facial’”, explicó la modelo.

Según Kendall Jenner, el día de la presentación de la segunda parte de la saga que escribe junto a Kylie, dejó que su hermana le maquillara su boca con un delineador, producto que por cierto no utiliza con frecuencia.

about to livestream on the Kylie Jenner Facebook! Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 7:15 PST

“Es agotador. Como modelo, ¿por qué me reconstruiría la cara?, ni siquiera tiene sentido, a veces sólo creo que la gente me quiere hacer quedar mal. Nunca utilizo delineador de boca ni pintalabios, a menos de que sea rojo, y el día que lo hice no sólo dijeron que me había retocado los labios, también la nariz y los pómulos, me sorprendí mucho”, afirmó.

“No suelo decir esto muchas veces, pero me veo guapa y me gustan mis elecciones de maquillaje. Además no tiene sentido, todo esto me parece una locura y tengo la sensación de que la gente lo único que quiere es verme fracasar”, sentenció la celebridad.