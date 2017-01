Kendall Jenner y 10 fotos en Instagram que demuestran que vive como una reina

¡Vive como una reina! Kendall Jenner sí que la pasa muy bien siendo la figura de prestigiosas marcas de moda y eso le ha permitido tener una vida llena de lujos.

Tal y como podemos ver en el Instagram de Kendall Jenner, la modelo disfruta de su juventud recorriendo el mundo a su estilo, donde los yates, las joyas, los lujosos aviones y las pieles son pan de cada día.

No por algo Kendall Jenner es una de las figuras favoritas de Victoria’s Secret, marca que le ha abierto las puertas al éxito, luego de protagonizar el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ junto a sus hermanas y su madre Kris Jenner.

Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 10 de Abr de 2015 a la(s) 3:44 PDT

Brilla con luz propia. Kendall Jenner nos ha demostrado que puede hacer una carrera sin la necesidad de colgarse de la fama de sus hermanas y sigue trabajando como modelo de prestigiosas marcas de ropa.