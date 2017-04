Kendall Jenner: el sexy escote que lució en la fiesta de aniversario de Harper's Bazaar

Kendall Jenner fue la elegida para el número 150 de aniversario de Harpers Bazaar, revista de moda, belleza y tendencias. En dicha entrevista hizo una revelación que ha conmovido a muchos.

La hermosa modelo estadounidense llegó a la fiesta luciendo un hermoso vestido con un pronunciado escote. Además, en esta publicación habló por primera vez de lo que sintió cuando vio a su padre Bruce Jenner vestido como mujer.

Kendall Jenner confesó que durante su adolescencia le afectó mucho el cambio de sexo de su padre y que demoró en asimilarlo. “Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos que eso no era normal. Por un momento incluso creímos que mi padre engañaba a mi madre. Y después pensábamos que eso no podría ser real”, reveló en la entrevista.

La modelo contó que fue una madrugada cuando fue por un vaso de agua y lo vio por primera vez vestido de mujer. “Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”, fue lo que dijo Jenner en la mencionada entrevista.

“Cuando nos dijo que Caitlyn sería verdadera, me enfrenté a meses muy emocionales, Su hablaba del tema, lloraba. Es un sentimiento de luto… Obvio que la persona sigue allí, pero físicamente estás perdiéndolo. Era mi padre, el hombre con el que crecí, el hombre que me crió. Honestamente empiezas a darte cuetna que la persona sigue viva, que está allí. Que sigue siendo una bendición. Que es asombroso. Me di cuenta de que decía de estar agradecida porque seguía teniendo a mi padre. Y de pronto todo comenzó a parecerme normal”, agregó.

