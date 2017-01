Kendall Jenner se toma selfies en bikini y genera un verdadero caos en Instagram

Aunque su rostro no se ve en las fotografías, Kendall Jenner alborotó Instagram solo mostrando sus curvas y su trabajado abdomen. La modelo de 21 años volvió a remecer la red social tras tomarse selfies en infartante bikini.

Jenner presumió de su figura vistiendo un diminuto bikini, de color blanco y negro. “Caos”, fue la escueta leyenda que colocó en una de sus fotos.

Horas más tarde, la celebridad quiso aprovechar los rayos del sol y se relajó en una cubierta junto al océano, utilizando el mismo bikini. “Vitamina D”, escribió en esta oportunidad para sus más de 72 millones de seguidores.

chaos Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 12:27 PST

Estas fotografías llegan días después de que la top model se refiriera a los rumores de una intervención quirúrgica.

“Cuando decidí borrar mi cuenta de Instagram en noviembre, la gente empezó a decir: ‘Kendall ha eliminado su perfil para entrar en el quirófano y hacerse una reconstrucción facial’”, explicó la modelo.

“No suelo decir esto muchas veces, pero me veo guapa y me gustan mis elecciones de maquillaje. Además no tiene sentido, todo esto me parece una locura y tengo la sensación de que la gente lo único que quiere es verme fracasar”, sentenció Kendall Jenner.