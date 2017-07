Kendall Jenner salió a la calle sin brasier y generó gran alboroto

Kendall Jenner sí que sabe llamar la atención de todos, no solo por su belleza, sino también por ser una mujer osada.

Esta vez, la bella modelo salió a la calle utilizando un jean sumamente pegado y una blusa roja transparente que dejó en evidencia que no llevaba brasier.

Las fotos de Kendall Jenner fueron difundidas en redes sociales y generaron una infinidad de comentarios donde algunos de sus seguidores la respaldaron y otros criticaron su actitud.

Pero no es la primera vez que, Kendall Jenner muestra alguna parte intima, pues en su cuenta de Instagram, la modelo difundió una foto de ella completamente desnuda hecha en una sesión.

Como se puede prever, la imagen de Kendall Jenner en solo unas hora llegó a tener 3 millones de likes y un sinfín de comentarios.

Kendall on newyorkxx6's Instagram Story. pic.twitter.com/qlZSRO0wN9

7/30/17: Kendall and Bella leaving Sadelle's in Soho. https://t.co/ABMjMBU6Wn pic.twitter.com/d4dMBOfShV

7/30/17: Kendall arriving at The Mercer Kitchen in Manhattan.https://t.co/ABMjMBU6Wn pic.twitter.com/eJTPjJsyvv