Kendall Jenner: ¿qué dijo sobre su parecido con la actriz Audrey Hepburn?

A los amantes del cine clásico no les gustó para nada la comparación que hizo Kendall Jenner sobre su parecido con la actriz británica Audrey Hepburn. La modelo de Victoria’s Secret fue consultada por la artista y su respuesta generó gran polémica en las redes sociales.

Kendall Jenner, de 21 años, no quiso sonar presumida al compararse con la protagonista de ‘Breakfast at Tiffany’s’. “Sé que me estoy halagando a mí misma para decir que Audrey Hepburn y yo nos parecemos”.

“La elegiría sobre cualquier otra persona para que me interpretara en una película”, manifestó la celebridad Kendall Jenner en alusión, quien sería la ideal para que haga de ella en su biopic.

Por otro lado, Kendall Jenner indicó que Audrey Hepburn “era alguien con clase y talentosa” como parte de las semejanzas entre las dos.

No cabe duda que Kendall Jenner sabe como generar polémica entorno a sus declaraciones y, sobretodo, si se trata de una gran actriz como lo fue Audrey Hepburn, considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense.