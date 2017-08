Kendall Jenner fue tildada de “tacaña” y ella explota en Twitter

La bella modelo Kendall Jenner está en el ojo de la tormenta luego que a través de las redes sociales la acusaran de haberse retirado de un bar sin dejar propina al mesero.

Cabe destacar que en Estados Unidos es costumbre dejar como propina entre el 15 y el 25% del total de la cuenta a la hora de pagar para compensar así de alguna manera los bajos sueldos que cobran la mayoría de trabajadores.

En las redes sociales del bar publicaron un recibo que muestra que la millonaria modelo pagó 24 dólares por algo que consumió, pero sin dejar nada de propina. Sin embargo a las hora eliminaron la publicación.

Tras ello, Kendall usó sus redes sociales para responder a las acusaciones y dejó en claro que sí dejó la propina correspondiente.

“Maldita sea, supongo que la próxima vez no dejaremos la propina en efectivo”, respondió la celebridad a través de su cuenta de Twitter, claramente molesta porque hubieran intentado manchar su buen nombre.

Kendall Jenner doesn't tip, but are we really surprised? https://t.co/cjPm6EcnCd pic.twitter.com/8FJQGbRi3w