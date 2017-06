Katy Perry: su pantalón se rompió en pleno concierto y así reaccionó

Katy Perry llamó la atención de sus seguidores tras el penoso accidente que le pasó durante su última presentación en Los Ángeles. Lamentablemente, el pantalón de la artista se rompió, llamando la atención de sus seguidores por este percance.

Fue la misma Katy Perry que prefirió contar este incidente en su cuenta oficial de Instagram para evitar comentarios fuera de lugar. Es así que tomó con mucha gracia este momento.

Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 2:06 PDT

“Qué genial me acabo de dar cuenta que tengo un agujero en mis pantalones. Está muy cerca de mi cosa pero estoy usando ropa interior. Quizás no he debido de decir nada, pero sé que Internet lo ve todo”, expresó.

A pesar que este post fue muy comentado, la artista señaló que a veces es necesario “aclarar” ciertos temas para no caer en el morbo o en la burla, ya que considera que este accidente le puede pasar a cualquiera.

¡Mira el video de Katy Perry!