Katy Perry genera polémica con estos comentarios. ¿Indirecta a Britney Spears?

Katy Perry sorprendió a sus seguidores al llegar a la alfombra roja de los Grammy 2017. Sin embargo en esta ocasión, lo que llamó más la atención fueron las declaraciones que brindó a los medios de comunicación.

Al consultarle sobre su vida y por el tiempo que se alejó de los escenarios, expresó que o había hecho para proteger su “salud mental”, pero lo que sorprendió fue esta expresión: “Y me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza!”, en una alusión a los problemas que enfrentó Britney Spears 2017.

Durante otra entrevista, Katy Perry fue consultada por su nuevo look y volvió a repetir las mismas frases.

“Era el último tono en toda la gama de colores que me quedaba. He probado todos los otros y lo único que me queda por hacer ya es raparme la cabeza, pero eso lo estoy reservando para cuando me dé una crisis nerviosa a la vista del mundo entero. Estoy preparada y tampoco estoy muy lejos de que me suceda”, expresó con una sonrisa pícara.

