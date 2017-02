Kate Moss posó desnuda a sus 43 años y luce figura de infarto

La modelo británica Kate Moss dejó con la boca abierta a todos luego que apareciera totalmente desnuda en la reciente edición de la revista “W Magazine”, en la entrevista admitió que le gusta posar así pues se siente muy cómoda.

“Desde mis inicios, los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa, aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Sólo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda”, aseguró Kate Moss para dicha revista.

La foto fue difundida por la cuenta de la agencia de modelos de Moss, aunque ha censurado los pezones para evitar conflictos con los estrictos términos de uso en Instagram.

Katherine Ann Moss, más conocida como Kate Moss, es una supermodelo inglesa. Se dio a conocer como supermodelo en 1992 cuando Calvin Klein la seleccionó como modelo para su línea de perfumes. En 2012 ocupó el segundo puesto de la lista Forbes de las supermodelos más cotizadas tras haber facturado 9,2 millones de dólares, de mayo de 2011 a mayo de 2012.

