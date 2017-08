Kate del Castillo y la peculiar manera de presumir su derrier en redes sociales

Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía donde presume su derrier en un espejo. Lo que llama la atención de la imagen, es que en el pantalón que la artista utiliza dice “honor”.

#honor hasta en las … gracias Bella @Yovanacaro y a todos los #KDClovers los amo!! es lo que se lee en el post de esta imagen que ha causado revuelo entre sus seguidores.

No cabe duda que esta publicación se ha convertido en la favorita de muchos, ya que sus seguidores no dejan de comentarla y que elogiar la escultural figura de la recordada Reina del Sur.

Hace unos semanas, la actriz mexicana aseguró que no volverá a su país porque ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”. La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno mexicano. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”, increpó Kate del Castillo.