Kate del Castillo y el escote que la hizo derrochar sensualidad en los Premios Platino

Kate del Castillo se robó las miradas de sus fans al lucir un sexy traje vestido de color negro. La exprotagonista de ‘La Ingobernable’ derrochó sensualidad en la alfombra roja de los Premios Platino.

Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es que la actriz mexicana, aseguró que no volverá a su país porque ha recibido amenazas, no del narcotráfico, sino del Gobierno federal.

“Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”. La actriz acusó haber recibido amenazas del Gobierno mexicano. “Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”, increpó.

Por otro lado, Kate del Castillo indicó que a diferencia de ella, las autoridades mexicanas no han puesto sus ojos en Sean Penn, quien le realizó una entrevista al ‘Chapo’.

“¿Te has fijado? Ni a él, ni a Fernando ni a José [Suchilin e Ibáñez, los dos productores que le acompañaron] les ha pasado nada. Sean Penn ha quedado casi casi como un héroe. Es el machismo mexicano” habló para los medios de prensa.