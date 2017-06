Kate del Castillo: "Los Platino tienen el mismo nivel que los Óscar"

Kate del Castillo, una de las encargadas de anunciar las nominaciones para la cuarta edición de los Premios Platino, dijo que estos galardones “tienen el mismo nivel que los Óscar”.

“Les doy muchísima importancia a los Platino”, indicó la artista en una entrevista que brindó en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (EE.UU.).

“Estos premios tienen el mismo nivel que los Óscar, y apenas estamos empezando. Es una plataforma increíble que nos dan para ver las maravillas del cine iberoamericano”, añadió.

Del Castillo, Miguel Ángel Silvestre, Angie Cepeda y Edward James Olmos fueron los encargados de anunciar las candidaturas de los Premios Platino, cuya ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 22 de julio en Madrid.

“Es la única manera que tenemos para juntar a cineastas iberoamericanos: actores, directores, guionistas, directores de fotografía… No nos conocemos entre nosotros, así que esta cita es una maravilla. Si no es por estos premios, no me entero de muchas películas maravillosas que andan rondando por el mundo”, agregó.

“Un monstruo viene a verme”, de Juan Antonio Bayona, parte como la favorita en la IV edición de los premios Platino con siete nominaciones, entre ellas las de mejor película iberoamericana de ficción y mejor director. (Con información de EFE)

