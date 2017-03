Kate del Castillo hace revelación sobre su matrimonio con Aarón Díaz

Kate del Castillo contó, por primera vez, que se casó con Aarón Díaz solo para complacer a su familia y confesó cuál fue el verdadero motivo por el que terminó su romance con el actor mexicano.

“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”, confesó en el programa ‘Historias Engarzadas’.

La actriz mexicana también reveló que ella fue la responsable del fin de la relación. “Me echo la culpa yo, terminamos por mi culpa, yo quería otra cosa, tal vez yo sentí que tenía la responsabilidad sobre él, porque yo era más grande (de edad) que él”, le dijo a la periodista Monica Garza.

