Kate del Castillo habló sobre sus problemas legales en México

Kate del Castillo rompió su silencio y habló sobre su situación legal en México. Este inconveniente la impide ingresar a su país natal.

Como se sabe, estos problemas radican desde su reunión con Joaquín “El Chapo” Guzmán meses antes de la detención del narcotraficante. Actualmente, la actriz vive en Los Ángeles.

“Sigo teniendo problemas legales en México. Yo siempre he sido muy abierta, muy directa y siempre he hablado de las cosas que me molestan o que me duelen de México. Y de lo que sea. Siempre me he caracterizado tal vez por tener ese carácter. Ahora con esto me he vuelto sin duda mucho más consciente, pero también mucho más fuerte. Me siento con más fuerza de levantar aún más la voz”,expresó para el diario La Opinión.

Por otro lado, Kate del Castillo contó sobre su personaje en la serie “Ingobernable”, en la que interpreta a una Primera Dama de México.

“Es la primera vez que se hace la Primera Dama de México. Nadie se atreve mucho a hablar en México ni de política, ni de religión, ni de sexualidad… todas esas cosas siguen siendo un tabú grande en México. Somos muy doble moral los mexicanos. Creo que esta serie va a abrir un montón de cosas en las que vamos a hablar de situaciones que pasan en México”, indicó.

(@katedelcastillo) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 4:03 PST

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus