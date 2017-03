Kate del Castillo confesó que sufrió maltrato físico y verbal

Kate del Castillo, por primera vez, confesó que la golpearon, la insultaron y la asfixiaron. La actriz reveló que sufrió de maltrato físico y verbal al lado de su expareja Luis García, con quien estuvo casada.

La actriz mexicana participó de una campaña de concientización sobre los abusos contra las mujeres denominada Real Women Real Stories, en el video difundido en YouTube se le escucha contar los terribles momentos que vivió cuando estaba casada.

“Las mujeres no necesitamos disculparnos por nada, por ser mujeres, claro que no. Lo que pasé en este matrimonio fue muy duro porque fue la primera vez que yo me enfrenté a la vida, yo sola, y no tenía las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia”, dice Kate.

En el video, Kate del Castillo, famosa por papeles como ‘La reina del Sur’ y la recién estrenada serie ‘Ingobernable’ de Netflix, asegura que ahora es una persona completamente diferente a la que permitió tanto abuso.

“Con mi trabajo me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘Oh, por Dios despertaste más fea que ayer’, y se reía”, dijo y agrega que del maltrato psicológico García pasó al físico. “Empezó a tocarme, pegarme, patearme… trató de asfixiarme muchas veces”, reveló la actriz, quien contrajo matrimonio el 1 de febrero de 2001 con el mexicano y se divorció el 1 de noviembre de 2004.

