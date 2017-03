Kate del Castillo: así reaccionó al no estar en el estreno de ‘Ingobernable’

Kate del Castillo se mostró muy triste por no estar presente en el estreno de su nueva serie ‘Ingobernable’. La actriz promocionó esta nueva entrega a través de una videoconferencia desde Estados Unidos.

“Qué tristeza no poder estar con ustedes esta noche”, expresó muy acongojada ya que le hubiera encantado compartir con todos sus compañeros de reparto.

PDT

Cabe recordar que Kate del Castillo aún no puede ingresar a la ciudad de México hasta que su situación legal esté completamente arreglada.

“Hemos ganado todos los amparos, poco a poquito. Pero no se ha cerrado el caso, entonces hasta que no se cierre el caso y mis abogados me digan que puedo ir, no podré ir. Además de que también se abrió otro caso. No es que no pueda, de poder sí puedo, nada más es que no quiero”, comentó en esta transmisión.

En la serie que se transmitirá por Netflix, Kate del Castillo (Emilia) es asechada por un crimen que no cometió, así que se oculta en el corazón de la Ciudad de México, protegida por la familia de la niñera de sus hijos, Dolores (María del Carmen Farías), integrada por Canek (Alberto Guerra) y Chela (Aída López).