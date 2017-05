Las Kardashian: Kris Jenner y Kylie Jenner así fue su recorrido en Cusco

El pasado 09 de mayo, Kylie Jenner y su madre Kris Jenner visitaron nuestro país para cumplir una serie de actividades sociales y aprovecharon su estadía en nuestras tierras para hacer turismo.

Las famosas integrantes del clan Kardashian viajaron a Cusco, donde intentaron grabar algunas escenas para su famoso reality, pero no todo salió como esperaban pues Kylie Jenner sufrió todos los efectos de la altura.

En un informe difundido por el programa ‘Amor, Amor, Amor’ podemos ver cómo es que disfrutaron su recorrido por la maravillosa y mística ciudad de Cusco, donde quedaron encantadas con las artesanías que veían en su andar.

Recordemos que, desde hace meses, se especulaba que Kylie Jenner y su hermana Kim Kardashian arribarían al Perú para promocionar sus cosméticos. Lamentablemente, solo fueron rumores, incluso nunca hubo un anuncio oficial por parte de las celebridades.

Kylie Jenner es una reconocida modelo, empresaria y diseñadora de modas. Es conocida por formar parte de “Keeping up with the Kardashians”, reality que narra el día a día de la familia Kardashian. Nació el 10 de agosto de 1997 y es la última hija del exatleta y medallista Bruce Jenner (posteriormente Caytlin Jenner) y la empresaria Kris Jenner.

La menor del clan Kardashian es una de las celebridades jóvenes más exitosas de los últimos años. ¿No lo crees? Pues te contamos que el 1 de diciembre de 2015 Kylie Jenner sacó su línea de labiales, la cual se llama Kylie Lip Kit, 30 segundos después de su lanzamiento oficial, el producto se agotó.

