Kabah: integrantes del grupo se recuperan tras terrible accidente en el mar

¡Volvieron a nacer! Daniela Magún, Federica y Apio Quijano, integrantes del grupo Kabah, pasaron por un terrible momento, luego que la embarcación donde se encontraban se volcó, propiciándoles una serie de heridas, además de poner su vida en peligro.

Esto se dio durante la grabación de su último videoclip “Por siempre” en el mar de las costas de Quintana Roo, México. Sin presagiar que una fuerte ola golpearía la embarcación donde se encontraban.

Los intérpretes de éxitos noventeros como “La Calle de las Sirenas” se llevaron un tremendo susto. Sin embargo, no pasó a mayores y ahora se encuentran estables.

A través de su cuenta de Twitter, los integrantes de Kabah), contaron este terrible suceso que marca la vida de estos integrantes mexicanos. Cabe mencionar que Apio fue el que tuvo las lesiones más notorias. Un gran hematoma en el pómulo que le requirió atención médica de inmediato.

“No quería subir en Instagram una foto de lo sucedido pero después de su preocupación, solo puedo decirles gracias por su amor y sus palabras”, escribió el cantante junto a la foto donde se aprecia la lesión.

Por otro lado, los integrantes de Kabah agradecieron el amor incondicional d sus fans y el apoyo que han recibido a través de las redes sociales tras este terrible hecho.

“Sufrimos los kabahs (sic) una experiencia que quedará grabada por siempre. Kabah’s (sic) me demostraron que son mi fuerza mi apoyo y columna vertebral. Nunca me sentí tan cuidado y consentido como en sus brazos al momento que pasó el accidente. Si esto me deja marcas o cicatrices las acepto con el corazón”, concluyó el hermano de Federica.