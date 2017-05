Justin Timberlake y el romance que le ocultó a Britney Spears durante 15 años

Las estrellas de la música Britney Spears y Justin Timberlake terminaron su relación amorosa en el 2002 entre rumores de infidelidad. 15 años después, aparece una nueva protagonista: la bailarina Jenna Dewan, quien ha asegurado que tuvo un romance con el cantante en ese entonces.

Durante entrevista con el programa de Andy Cohen, la ahora esposa de Channing Tatum confirmó un rumor que siempre estuvo en el aire.

“Sí, salimos. Éramos amigos y empezamos a salir. Pero no, no fui su segunda opción. Seguimos siendo amigos. No fue tan lascivo como la gente tiende a pensar”, dijo Jenna, que era parte del grupo de bailarines de N’Sync.

En todo caso, la situación no pasó a mayores pues Dewan se encuentra felizmente casada con Tatum, mientras que Justin Timberlake hizo lo propio con Jessica Bien, en 2012.

Por su parte, Britney Spears tuvo un breve matrimonio con Jason Alexander en 2004, que luego fue anulado. Luego estuvo casada con Kevin Federline, entre el 2004 y 2007. Ahora se encuentra soltera y muy abocada a su carrera como cantante.