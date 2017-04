Justin Bieber sedujo a sus fans "Despacitó" y logró este importante récord

Justin Bieber sí que sabe marcar la diferencia. En tan solo un día, su nueva versión del tema “Despacito” batió récord en YouTube y se ha convertido en el favorito de grandes y pequeños.

Hay que resaltar que en solo unas horas, la nueva versión de Justin Bieber ha superado los 31,061,334 vistas . No cabe duda que las belieber siguen respaldando a su artista favorito.

“Come on over in my direction / So thankful for that, it’s such a blessin’ ¡yeah!” arranca esta nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Cabe señalar que “el trió” superó a la canción “Shape of You” de Ed Sheeran y BTS. Este remix generó aproximadamente 20 millones de vistas en la plataforma digital solo en las primeras 24 horas.

¡Mira la versión de Justin Bieber cantando “Despacito”!

Kim Kardashian: mira el antes y después de la bomba sexy y sus hermanas