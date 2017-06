Justin Bieber se niega a cantar "Despacito" y no creerás cómo reaccionaron sus fans

Justin Bieber pasó por un desagradable momento durante su último concierto en Estocolmo. El artista se rehusó a cantar en tema“Despacito” y esto causó el enojo de los presentes.

El canadiense estuvo brindando unas palabras a sus fanáticos cuando de pronto le tiraron una botella de agua que logró esquivar, de lo contrario le hubiera caído en la cabeza provocando algún daño.

“No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… No puedo hacerlo”, explicó a sus fanáticos para justificarse por qué no cantar ese tema. Sin embargo, hubo alguien en la tribuna que no supo comprender al artista.

Justin Bieber continuará con su gira ‘Purpose’ en Berna, Suiza, el jueves 15 de junio, y se presentará en un gran espectáculo en Hyde Park, Londres, el 2 de julio.

Lo más probable es que los fans de Bieber continúen pidiendo “Despacito” durante los shows por lo que quizás el ídolo pop deba aprenderse la letra para no generar este comportamiento de sus fans.

