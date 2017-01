Justin Bieber: Kourtney Kardashian lució transparencia en reencuentro

Durante octubre del 2015, las redes sociales se llenaban de noticias sobre un posible romance entre Kourtney Kardashian y Justin Bieber, pero nunca se llegó a comprobar si eso era cierto. Aunque las fotos que ambos compartían en sus perfiles de Facebook o Instagram y los comentarios de personas cercanas hacia que pensar que sí.

Es así que dos años después, ambas celebridades se vuelven a encontrar, y aunque aparentemente no fue un reencuentro exclusivo, Kourtney, quien al parecer volvió con Scott, no podía perder la oportunidad de sorprender a Bieber con un atuendo que dejaba poco a la imaginación y que probablemente esté haciendo que el ex de Selena Gómez empiece a analizar si fue buena idea no tener algo formal con la mayor de las Kardashian.

Back on? Kourtney Kardashian steps out in sheer bra for date with Justin Bieber https://t.co/63kzHiFQeE pic.twitter.com/Ak3DRyamLF — CrazeClown (@clown_craze) 16 de enero de 2017

Aunque claro, una de las características de todas las Kardashian es siempre lucir asombrosa, y es que, si por el camino te rencuentras con algún ex, debes demostrarle todo lo que se perdió.