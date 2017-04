Justin Bieber hizo turismo y se reivindicó con Colombia tras causar polémica en su última visita

Después de meses de espera y de largas horas de filas, miles de seguidores disfrutaron del concierto del cantante canadiense Justin Bieber en Bogotá, quien regresó más maduro a la capital colombiana, cuatro años después de protagonizar un incidente con las autoridades por pintar grafitis en la ciudad.

El artista empezó su actuación número 128 de la gira, minutos antes de lo previsto.

Justin Bieber performing in Bogota, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/VIOm0znD26 — Justin Bieber (@justinbie8er94) 13 de abril de 2017

[12/04]3: Justin Bieber performando e com a camiseta dá seleção dá Colômbia , em Bogotá, na Colômbia.#PurposeTourColombiapic.twitter.com/EiZBTWj4nJ — Portal Bieber Brasil (@portalbiebersbr) 13 de abril de 2017

La presentación, que tuvo lugar en el estadio “El Campín” de la capital colombiana, no escatimó en medios técnicos que permitieron ofrecer a los asistentes un espectáculo visualmente impecable e impactante.

Justian Bieber bailó, cantó y realizó pequeños monólogos entre canción y canción, prácticamente imperceptibles debido al estruendo ensordecedor de los miles de seguidores que gritaban sin parar con los ojos iluminados de felicidad por ver a su ídolo, que no visitaba Bogotá desde 2013.

Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/rVNQAx5zVf — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017

Cabe recordar que en su última visita, el cantante causó polémica tras ser visto pintando grafitis en las calles de Bogotá. Una de las imágenes dibujadas por el intérprete de Baby fue el de una hoja de marihuana con la bandera de Canadá.

Lo que más llamó la atención y desató la indignación de ciudadanos y autoridades municipales fue que el artista estuvo escoltado por cuatro policías mientras pintaba las paredes de la calle 26.

Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/MFTfU7ghUQ — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017

Los colombianos levantaron su voz de protesta, pues muchos de sus compatriotas no pueden desarrollar este arte libremente y tienen que estar escondiéndose de la policía para no ser detenidos.

En esta ocasión, Justin Bieber no repitió el plato pero sí se dio el tiempo de hacer turismo. Tanto es así que alargó su estancia en Colombia, llegando el domingo a Bogotá en su avión privado y aprovechando para jugar golf en un club local este fin de semana, mientras se desataba la locura habitual que ya han vivido países como México, Perú, Australia, Chile y Ecuador.

Video of Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/6E1fnDmupo — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017

Justin Bieber visitó la iglesia de Monserrate y comió mazorcas en el parque Nacional, en Bogotá. Sus emocionados seguidores le tomaron fotos y videos, los cuales no dudaron en viralizarlos en las redes sociales. Aquí te los mostramos.

Video of Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/Pn7QEk93Zz — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017

Video of Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/xcoudZj9cm — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017

Video of Justin Bieber out in Bogotá, Colombia. (April 12) pic.twitter.com/QFsdLYqhAE — Justin Bieber (@justinbie8er94) 12 de abril de 2017