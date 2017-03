Justin Bieber: fan le pide foto y él le dice "me das asco"

¡Lo hizo una vez más! Justin Bieber vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Así es, el canadiense, horas antes de brindar un concierto en Melbourne (Australia), salió a una heladería cuando de pronto una fanática se le acercó para tomarse una fotografía.

Justin Bieber no se encontraba de buen humor y se negó a tomarse la foto. “Estás invadiendo mi privacidad, no quiero ninguna foto”, fue la primera respuesta que dio el cantante. Ante tanta insistencia de su seguidora, le volvió a contestar pero de una forma brusca. “Mira tu nivel de respeto, me das asco”, sentenció.

De acuerdo con el portal “El Confidencial” de España, la madre de la fanática reveló que el comportamiento de Justin Bieber hizo que su hija llore desconsoladamente. Recordemos que no es la primera vez que la celebridad es acusado de tratar mal a sus seguidores.

Hace unas semanas, durante su gira por España, Justin Bieber tiró un puñetazo a uno de sus seguidores. ¿Cuál fue el resultado? El muchacho terminó sangrando puesto que el canadiense le había roto el labio.