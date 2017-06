Justin Bieber: Ed Sheeran da detalles de cómo golpeó al canadiense

Ed Sheeran sorprendió a sus seguidores al recordar el día que golpeó a Justin Bieber tras un juego que considera “tonto”.

El intérprete participó del ‘Carpool Karaoke’ de James Corden y dio a conocer esta noticia que poco conocían. El cantante señaló que todo se dio mientras el canadiense se encontraba algo ebrio. ¡Mira el video!

“Justin estaba solo, sin su equipo de seguridad ni nada de eso, y fue al mismo tugurio en que estaba yo. Acabamos en un campo de golf. De repente se puso la bola en la boca y me dijo: ‘¡Vamos! Dale fuerte’. Yo estaba bastante borracho y me dije a mí mismo: ‘Venga, concéntrate, no puedes darle en la cara’. Tomé el palo de golf, puse la bola… y cómo no, le propiné un golpe tremendo en la cara. Lo más sorprendentemente es que Justin se lo tomó muy bien”, ha recordado el británico mientras charlaba con el presentador James Corden en el último segmento de su popular formato ‘Carpool Karaoke’.

En otro momento de la conversación, Ed Sheeran contó que tuvo un acercamiento con Justin Bieber en Japón y que incluso terminaron en un karaoke cantando sus temas musicales.

“Justin y yo hemos cantado esa canción en un karaoke en Tokio. Fue una noche muy rara. Fuimos a un bar llamado Train Bar y nos tomamos unos chupitos, y de ahí fuimos a un karaoke y cantamos nuestras propias canciones. Él cantó mis canciones, yo canté las suyas y luego cantamos juntos ‘Love Yourself‘”,

indicó.

